O Paulista se reapresentou nesta semana e deu início à preparação para a Série A3 do Campeonato Paulista, que tem início programado para o fim de semana do dia 24 e 25 de janeiro de 2026. 23 atletas tiveram seus primeiros contatos com a diretoria e a comissão técnica de Raphael Pereira.

O presidente Raphael Donadell e o vice-presidente Rodrigo Peterneli conversaram com o elenco e já colocaram a meta do ano: o acesso. “A gente vai mirar o máximo. E se a gente não atingir o máximo, chegando perto disso a gente consegue o acesso. Esse é nosso discurso aqui dentro desde hoje, essa é nossa mentalidade”, disse o presidente Raphael.

“Todo mundo remando junto e correndo junto. Tenho certeza que a gente vai buscar mais um acesso. Tem muita coisa boa para acontecer e o acesso já começa hoje. Pra cima!”, completou Rodrigo Alves.