O Paulista se reapresentou nesta semana e deu início à preparação para a Série A3 do Campeonato Paulista, que tem início programado para o fim de semana do dia 24 e 25 de janeiro de 2026. 23 atletas tiveram seus primeiros contatos com a diretoria e a comissão técnica de Raphael Pereira.
O presidente Raphael Donadell e o vice-presidente Rodrigo Peterneli conversaram com o elenco e já colocaram a meta do ano: o acesso. “A gente vai mirar o máximo. E se a gente não atingir o máximo, chegando perto disso a gente consegue o acesso. Esse é nosso discurso aqui dentro desde hoje, essa é nossa mentalidade”, disse o presidente Raphael.
“Todo mundo remando junto e correndo junto. Tenho certeza que a gente vai buscar mais um acesso. Tem muita coisa boa para acontecer e o acesso já começa hoje. Pra cima!”, completou Rodrigo Alves.
O técnico Raphael Pereira e o elenco terão mais de dois meses de trabalho até o início da competição. Nos primeiros dois dias de trabalho, o Galo terá testes físicos nas dependências do Estádio Dr. Jayme Cintra e vai a campo com bola a partir de hoje (19).
O ELENCO
Dos 23 atletas confirmados no elenco para 2026 até o momento, 18 já foram divulgados pelo clube: nove renovações e/ou permanências e sete contratações já anunciadas.
PERMANÊNCIAS: Lee (goleiro), Pedro Medeiros (lateral-direito), Gabriel Bozzolan (atacante), William Monteiro (volante), Gabriel Reis (zagueiro), Zé Mendes (zagueiro), Enzo (volante), Miguel Elias (volante), Léo Souza (atacante), Andryl (atacante) e Iury (lateral-esquerdo).
REFORÇOS: Rafael Pavani (zagueiro ex-Caravaggio-SC), Emanuel Neco (atacante ex-União São João), Vitinho (atacante ex-São Caetano, Rio Branco e Inter de Limeira), Lucas Franco (lateral-esquerdo ex-União São João e Sertãozinho), Mateus Henrique (zagueiro ex-Sergipe), Raílson (goleiro ex-Sertãozinho), Jefferson (atacante ex-Nova Cidade-RJ e campeão pelo Galo em 2019).
SAÍDAS: Lucas Gomes (goleiro), Lucas Silva (volante), Adelan (volante), Guilherme Givigi (meia-atacante), Biro-Biro (lateral-esquerdo), João Choco (meia-atacante), Fernando Dias (zagueiro), Luan Oliveira (meia), Aslen (atacante).
COMISSÃO TÉCNICA
A comissão técnica do Galo é formada pelo treinador Raphael Pereira, ex-União Barbarense. O novo auxiliar técnico será Rodolfo Servadio, que estava na função de preparador físico nas últimas temporadas. Lennon Bustamente, ex-preparador físico do time feminino do Pumas, do México, assumirá a função no Paulista. Rafael Delle Vedove, ex-treinador do Rio Branco, é o novo analista de desempenho. João Paulo Barbosa segue como o preparador de goleiros.
