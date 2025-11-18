Com o objetivo de ofertar segurança aos estudantes das redes municipal e estadual de ensino, a Prefeitura de Itupeva, por meio da Secretaria de Educação, implantou um sistema de videomonitoramento da frota. Foram instalados equipamentos e câmeras em mais de 50 ônibus escolares da Viação Itupeva, responsável pelo transporte de alunos.

"Com isso estamos garantindo mais segurança para nossos alunos e para nossos servidores. É a Educação avançando!", afirmou a secretária de Educação, Mônica Oliveira.



Além da segurança, o intuito é desestimular qualquer ato de vandalismo contra o patrimônio público, além de permitir o acompanhamento da interação entre motoristas e alunos.



O sistema segue monitorado pela Secretaria de Educação e Viação Itupeva.