18 de novembro de 2025
ITUPEVA

Frota de ônibus escolar ganha sistema de videomonitoramento

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ Prefeitura de Itupeva
Foram instalados equipamentos e câmeras em mais de 50 ônibus escolares de Itupeva
Com o objetivo de ofertar segurança aos estudantes das redes municipal e estadual de ensino, a Prefeitura de Itupeva, por meio da Secretaria de Educação, implantou um sistema de videomonitoramento da frota. Foram instalados equipamentos e câmeras em mais de 50 ônibus escolares da Viação Itupeva, responsável pelo transporte de alunos.

"Com isso estamos garantindo mais segurança para nossos alunos e para nossos servidores. É a Educação avançando!", afirmou a secretária de Educação, Mônica Oliveira.
 
 Além da segurança, o intuito é desestimular qualquer ato de vandalismo contra o patrimônio público, além de permitir o acompanhamento da interação entre motoristas e alunos.
 
O sistema segue monitorado pela Secretaria de Educação e Viação Itupeva.

