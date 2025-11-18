A Prefeitura de Louveira, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos realiza, nos dias 22 e 23 de novembro, o Festival Cultura Rock Louveira, um evento dedicado às diversas vertentes do rock, com apresentações de 10 bandas locais.

O festival será realizado na Subestação Ferroviária de Louveira, espaço histórico e simbólico da cidade, que receberá estrutura completa e praça de alimentação. A entrada é gratuita — pede-se apenas a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível que será destinado as famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Louveira.

Confira a programação