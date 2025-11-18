A Prefeitura de Louveira, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos realiza, nos dias 22 e 23 de novembro, o Festival Cultura Rock Louveira, um evento dedicado às diversas vertentes do rock, com apresentações de 10 bandas locais.
O festival será realizado na Subestação Ferroviária de Louveira, espaço histórico e simbólico da cidade, que receberá estrutura completa e praça de alimentação. A entrada é gratuita — pede-se apenas a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível que será destinado as famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Louveira.
Confira a programação
SÁBADO – 22/11
Horário do evento: 12h às 22h
* 13h00 – Podreiros (Punk)
* 14h30 – Audiorama (Classic Rock)
* 16h30 – Nada (Crossover)
* 18h00 – Fleetliners (Punk/Classic Rock)
* 20h00 – AM37 (Pop Rock/Reggae)
DOMINGO – 23/11
Horário do evento: 10h às 20h
* 11h00 – Yéio Rock (Classic Rock)
* 13h00 – Abissal (Indie)
* 14h30 – Du Maranza (Pop Rock)
* 16h30 – SubDriver (Grunge)
* 18h30 – Reprise Inédita (Rock anos 80)
A Subestação Ferroviária fica na Francisco Monlevade, Centro, Louveira.