Um mutirão de regularização fundiária para os moradores da Vila Real foi realizado no sábado (15), em Várzea Paulista. A ação registrou 600 atendimentos e representa um avanço decisivo no processo que garantirá segurança jurídica e títulos de propriedade para centenas de famílias da região.

Durante o atendimento, os moradores apresentaram a documentação necessária — previamente informada por carta enviada pela Prefeitura — para a continuidade da regularização dos imóveis.

