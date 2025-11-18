18 de novembro de 2025
VILA REAL

Mutirão de regularização fundiária atende cerca de 600 moradores

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMV
Cerca de 600 famílias terão suas moradias regularizadas na Vila Real
Cerca de 600 famílias terão suas moradias regularizadas na Vila Real

Um mutirão de regularização fundiária para os moradores da Vila Real foi realizado no sábado (15), em Várzea Paulista. A ação registrou 600 atendimentos e representa um avanço decisivo no processo que garantirá segurança jurídica e títulos de propriedade para centenas de famílias da região.

Durante o atendimento, os moradores apresentaram a documentação necessária — previamente informada por carta enviada pela Prefeitura — para a continuidade da regularização dos imóveis.

A gestora da Unidade de Urbanismo e Habitação, Karen Gabrieli Corsini, destacou a importância da grande adesão e o impacto social da iniciativa. “O mutirão foi um sucesso. Atendemos cerca de 600 moradores e avançamos de forma significativa no processo de regularização fundiária da Vila Real. Cada família atendida está mais perto de conquistar seu título de propriedade, que representa dignidade, segurança e valorização do seu lar”, afirmou.

O processo de regularização fundiária é uma das prioridades da administração municipal e vem sendo executado em etapas, garantindo que mais bairros da cidade tenham acesso à documentação definitiva de seus imóveis.

