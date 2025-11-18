Um mutirão de regularização fundiária para os moradores da Vila Real foi realizado no sábado (15), em Várzea Paulista. A ação registrou 600 atendimentos e representa um avanço decisivo no processo que garantirá segurança jurídica e títulos de propriedade para centenas de famílias da região.
Durante o atendimento, os moradores apresentaram a documentação necessária — previamente informada por carta enviada pela Prefeitura — para a continuidade da regularização dos imóveis.
A gestora da Unidade de Urbanismo e Habitação, Karen Gabrieli Corsini, destacou a importância da grande adesão e o impacto social da iniciativa. “O mutirão foi um sucesso. Atendemos cerca de 600 moradores e avançamos de forma significativa no processo de regularização fundiária da Vila Real. Cada família atendida está mais perto de conquistar seu título de propriedade, que representa dignidade, segurança e valorização do seu lar”, afirmou.
O processo de regularização fundiária é uma das prioridades da administração municipal e vem sendo executado em etapas, garantindo que mais bairros da cidade tenham acesso à documentação definitiva de seus imóveis.