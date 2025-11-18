18 de novembro de 2025
Acidente com Kombi deixa duas pessoas gravemente feridas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente no início da tarde desta terça-feira (18), no km 69 da pista Norte, da rodovia dos Bandeirantes, em Louveira.

Motorista e passageiro de uma perua Kombi transitavam pela via, quando se chocaram na traseira de uma carreta, que estava parada no acostamento.

Os dois ficaram feridos e o Corpo de Bombeiros foi acionado - o helicóptero Águia, da Polícia Militar, prestou apoio, porém não foi necessário seu uso.

Ambos foram levados para hospitais na região. O motorista da carreta nada sofreu.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária e as causas do acidente serão investigadas.

