Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente no início da tarde desta terça-feira (18), no km 69 da pista Norte, da rodovia dos Bandeirantes, em Louveira.

Motorista e passageiro de uma perua Kombi transitavam pela via, quando se chocaram na traseira de uma carreta, que estava parada no acostamento.

Os dois ficaram feridos e o Corpo de Bombeiros foi acionado - o helicóptero Águia, da Polícia Militar, prestou apoio, porém não foi necessário seu uso.