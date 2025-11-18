A Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL) promoverá, entre os dias 21 de novembro e 20 de janeiro, mais uma edição do Super Feirão Zera Dívida, ação que incentiva os consumidores a regularizarem suas contas e retomarem o controle da vida financeira.
O feirão será realizado na sede da entidade e tem como objetivo oferecer condições facilitadas para negociação de débitos. A iniciativa busca aproximar consumidores das empresas credoras, promovendo acordos acessíveis e oportunidades reais de limpar o nome.
Um ponto importante é que as negociações são válidas exclusivamente para dívidas de empresas associadas à CDL Jundiaí. Por isso, é fundamental que o consumidor confirme no atendimento se o estabelecimento no qual possui débito faz parte da entidade.
O Super Feirão Zera Dívida já se tornou uma das ações mais aguardadas pela população, oferecendo apoio direto a quem deseja recomeçar o ano com mais tranquilidade e organização financeira.
A CDL reforça seu compromisso em apoiar tanto os lojistas quanto os consumidores, promovendo iniciativas que fortalecem o comércio local e contribuem para uma economia mais saudável em Jundiaí.
Para mais informações ligue (11) 4583-2255. A CDL está localizada na Rua Senador Fonseca, 651 – Centro, Jundiaí.