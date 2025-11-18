A Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL) promoverá, entre os dias 21 de novembro e 20 de janeiro, mais uma edição do Super Feirão Zera Dívida, ação que incentiva os consumidores a regularizarem suas contas e retomarem o controle da vida financeira.

O feirão será realizado na sede da entidade e tem como objetivo oferecer condições facilitadas para negociação de débitos. A iniciativa busca aproximar consumidores das empresas credoras, promovendo acordos acessíveis e oportunidades reais de limpar o nome.

Um ponto importante é que as negociações são válidas exclusivamente para dívidas de empresas associadas à CDL Jundiaí. Por isso, é fundamental que o consumidor confirme no atendimento se o estabelecimento no qual possui débito faz parte da entidade.