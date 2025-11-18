A Prefeitura de Jundiaí realiza, nos próximos dias, serviços de limpeza de bocas de lobo e hidrojateamento em diversos bairros das regiões Norte e Sul da cidade, como Tarumã, Champirra e Vila Progresso.

As ações, executadas pelo Departamento de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), fazem parte da “Operação Contra Enchentes” e têm como objetivo desobstruir as galerias pluviais neste período que antecede as chuvas de verão.

“O trabalho de limpeza das bocas de lobo e, em alguns casos, o uso do hidrojateamento para a desobstrução das galerias são medidas preventivas fundamentais para garantir o escoamento adequado da água da chuva e mitigar os alagamentos”, destacou Jeferson Coimbra, secretário interino da Smisp.