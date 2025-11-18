18 de novembro de 2025
PREVENÇÃO

Bueiros têm limpeza preventiva em bairros das regiões Norte e Sul

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
“Operação contra Enchentes” faz limpeza de boca de lobo e hidrojateamento
“Operação contra Enchentes” faz limpeza de boca de lobo e hidrojateamento

A Prefeitura de Jundiaí realiza, nos próximos dias, serviços de limpeza de bocas de lobo e hidrojateamento em diversos bairros das regiões Norte e Sul da cidade, como Tarumã, Champirra e Vila Progresso.

As ações, executadas pelo Departamento de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), fazem parte da “Operação Contra Enchentes” e têm como objetivo desobstruir as galerias pluviais neste período que antecede as chuvas de verão.

“O trabalho de limpeza das bocas de lobo e, em alguns casos, o uso do hidrojateamento para a desobstrução das galerias são medidas preventivas fundamentais para garantir o escoamento adequado da água da chuva e mitigar os alagamentos”, destacou Jeferson Coimbra, secretário interino da Smisp.

De acordo com o Departamento de Zeladoria e Conservação, o cronograma de limpezas é elaborado com base em critérios técnicos e históricos de pontos críticos. As equipes também atendem às demandas registradas pela população por meio do serviço 156 da prefeitura.

“Essas ações fazem parte de um trabalho contínuo e planejado de manutenção da cidade, que busca reduzir riscos e garantir mais segurança e qualidade de vida aos moradores”, conclui o secretário.

