O estado de São Paulo registrou queda de 10,6% no número de mortes no trânsito em outubro deste ano, segundo dados do Infosiga, plataforma de estatísticas gerenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Por outro lado, Jundiaí teve aumento. Em outubro deste ano, a Terra da Uva teve cinco óbitos no trânsito e, em outubro do ano passado, tinham sido dois. No acumulado do ano, também há alta, são 60 óbitos no trânsito jundiaiense de janeiro a outubro e, no mesmo período de 2024, foram 52.

No estado, foram 470 óbitos no mês passado, contra 526 em outubro de 2024. No acumulado de janeiro a outubro, a redução é de 1,7%, com 5.057 mortes em 2025 frente a 5.144 no mesmo período do ano passado.

Além da queda nas ocorrências fatais em São Paulo, houve redução de 29,2% nos sinistros com vítimas não fatais em outubro (8.175 registros, contra 11.554 em 2024) e 22,5% no acumulado do ano (88.845 contra 114.600). Neste aspecto, Jundiaí também teve redução. Em outubro deste ano, foram 97 sinistros não fatais, queda em relação aos 126 de 2024, e 1.036 no acumulado dos dez primeiros meses do ano, ante 1.313 no mesmo período de 2024.