Os números levam em consideração as ocorrências nos trechos da Autoban , SPVias, RioSP, RodoAnel, Sorocabana, Renovias, ViaSul, ViaCosteira, ViaRio, ViaLagos, PRVias e Motiva Pantanal, que administram rodovias como Sistema Anhanguera-Bandeirantes, Raposo Tavares (SP-270), Castelo-Branco (SP-280), Via Dutra (BR-116), Adhemar de Barros (SP-340), Rodovia dos Lagos (RJ-124), Rio-Santos e BR-101, Freeway (BR-290), BR-386, BR-376, BR-163, entre outras.

A cada quatro dias, aproximadamente, uma pessoa se fere em decorrência de um acidente no acostamento de rodovias em 2025 (de janeiro a setembro). É o que aponta levantamento feito pela área de segurança viária da empresa Motiva a partir dos registros de ocorrências das 12 concessionárias de rodovias, que, juntas, administram 4.475 quilômetros de vias federais, estaduais e municipais em seis estados do país (SP, RS, RJ, MS, SC e RS).

Visando orientar os motoristas sobre o uso correto do acostamento, a Autoban, uma empresa Motiva, responsável pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, está promovendo uma campanha de conscientização para utilização do acostamento, exclusivamente, em situações de emergência. A iniciativa inclui distribuição de folhetos, mensagens educativas nos painéis de mensagens variáveis (PMVs) e reforço do Movimento Afaste-se, voltado à proteção de equipes de resgate e atendimento nas rodovias.

Ainda na operação feriado, a partir da parceria do Waze e da Motiva - via Waze for Cities - os operadores do Centro de Controle Operacional poderão indicar no aplicativo os locais onde há a presença de viaturas e equipes em atendimento nas rodovias. Inicialmente, o alerta será visível apenas para usuários do Waze que trafegam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela Autoban, e, em breve, passará a ser exibido também em todas as rodovias operadas pela Motiva no país.

Em números

Segundo dados da concessionária, entre janeiro e setembro de 2025, foram registrados mais de 44 mil veículos com pane mecânica no acostamento, o que representa uma média de seis ocorrências por hora. “O acostamento não é extensão da pista. É uma área de segurança e deve ser usada apenas em casos de emergência, como pane mecânica ou problemas de saúde”, alerta João Moacir da Silva, gerente de operações da Autoban.