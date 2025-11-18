A cada quatro dias, aproximadamente, uma pessoa se fere em decorrência de um acidente no acostamento de rodovias em 2025 (de janeiro a setembro). É o que aponta levantamento feito pela área de segurança viária da empresa Motiva a partir dos registros de ocorrências das 12 concessionárias de rodovias, que, juntas, administram 4.475 quilômetros de vias federais, estaduais e municipais em seis estados do país (SP, RS, RJ, MS, SC e RS).
Os números levam em consideração as ocorrências nos trechos da Autoban, SPVias, RioSP, RodoAnel, Sorocabana, Renovias, ViaSul, ViaCosteira, ViaRio, ViaLagos, PRVias e Motiva Pantanal, que administram rodovias como Sistema Anhanguera-Bandeirantes, Raposo Tavares (SP-270), Castelo-Branco (SP-280), Via Dutra (BR-116), Adhemar de Barros (SP-340), Rodovia dos Lagos (RJ-124), Rio-Santos e BR-101, Freeway (BR-290), BR-386, BR-376, BR-163, entre outras.
Sistema Anhanguera-Bandeirantes
Visando orientar os motoristas sobre o uso correto do acostamento, a Autoban, uma empresa Motiva, responsável pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, está promovendo uma campanha de conscientização para utilização do acostamento, exclusivamente, em situações de emergência. A iniciativa inclui distribuição de folhetos, mensagens educativas nos painéis de mensagens variáveis (PMVs) e reforço do Movimento Afaste-se, voltado à proteção de equipes de resgate e atendimento nas rodovias.
Ainda na operação feriado, a partir da parceria do Waze e da Motiva - via Waze for Cities - os operadores do Centro de Controle Operacional poderão indicar no aplicativo os locais onde há a presença de viaturas e equipes em atendimento nas rodovias. Inicialmente, o alerta será visível apenas para usuários do Waze que trafegam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela Autoban, e, em breve, passará a ser exibido também em todas as rodovias operadas pela Motiva no país.
Em números
Segundo dados da concessionária, entre janeiro e setembro de 2025, foram registrados mais de 44 mil veículos com pane mecânica no acostamento, o que representa uma média de seis ocorrências por hora. “O acostamento não é extensão da pista. É uma área de segurança e deve ser usada apenas em casos de emergência, como pane mecânica ou problemas de saúde”, alerta João Moacir da Silva, gerente de operações da Autoban.
A concessionária registrou ainda 21 acidentes em acostamento em 2025 (até o mês de setembro), contra 43 no mesmo período em 2024; resultado atribuído às ações educativas. “A redução mostra que os motoristas estão mais conscientes. Mas ainda há muito a ser feito”, reforça João Moacir.
O uso indevido do acostamento — como ultrapassagens ou paradas para compra de produtos de ambulantes — é considerado infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com penalidades que incluem:
- Transitar pelo acostamento: multa de R$ 880,41 + 7 pontos na CNH
- Ultrapassar pelo acostamento: multa de R$ 1.467,35 + 7 pontos na CNH
Além das penalidades, essas práticas colocam em risco a vida de motoristas, passageiros e equipes de atendimento.
Saiba quando e como usar o acostamento corretamente:
- Apenas em casos de emergência: pane, troca de pneu, mal súbito
- Sinalize com pisca-alerta e triângulo
- Acione a concessionária e aguarde fora do veículo, em local seguro
- Nunca pare para comprar de ambulantes ou usar como ponto de encontro
- Dê atenção especial a crianças e animais
- Procure postos de serviço para necessidades pessoais
Movimento Afaste-se: proteção para quem salva vidas
A campanha também reforça o Movimento Afaste-se, que orienta motoristas a mudarem de faixa e reduzirem a velocidade em até 40 km/h ao se aproximarem de atendimentos no acostamento. A medida garante espaço seguro para atuação de equipes como Corpo de Bombeiros, Samu e Resgate da Concessionária.