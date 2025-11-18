A Polícia Civil de São Paulo, por meio do 1º Distrito Policial de Indaiatuba, deflagrou nesta segunda-feira (17) a operação Compra Fantasma para desarticular um bando responsável por fraudes e estelionatos praticados contra o comércio varejista na região. Dois homens e uma mulher foram presos. Os mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos nos municípios de Indaiatuba, Jundiaí e Cabreúva.

As investigações identificaram que os criminosos usavam dados vazados de clientes para realizar compras de alto valor pela internet com as informações das vítimas. Em seguida, os produtos eram retirados presencialmente nas lojas com documentos falsos. Depois, os suspeitos vendiam os eletrônicos na internet por meio de aplicativos.

Os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva. Durante a ação, os policiais apreenderam R$ 16 mil em espécie, um simulacro de arma de fogo, oito celulares, um tablet, videogames, notebooks, 20 cartões bancários, três máquinas de pagamento, sete relógios, cinco chips de celular, pendrives, além de roupas usadas nos golpes e eletrônicos de origem ilegal.