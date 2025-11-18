A piscina olímpica do CECE Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú, foi palco da 23ª edição do Festival Regional de Natação (Frena). Participaram do evento 156 alunos do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama) e de entidades do município, além de instituições de Campinas, Várzea Paulista, Itu e Indaiatuba. O clima de alegria, superação e integração marcou a atividade, que celebrou os esforços de cada atleta. Todos receberam medalhas de participação, acompanhados por familiares e amigos que vibraram a cada chegada na borda da piscina.
“Gosto de todas as provas da natação, mas a minha preferida é a de costas. Aprendo muito neste tipo de evento, que é muito alegre”, contou Tarcísio da Costa Silva, do Peama. Seu pai, João Silvério, acompanhava com orgulho: “Ele ama nadar e fica alegre ao estar próximo dos colegas e educadores esportivos”.
A diretora do Departamento de Esporte Adaptado da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Vanessa Patrícia Rancoletta do Nascimento, destacou o sucesso da iniciativa. “Promovemos um festival democrático, que reúne crianças, jovens e adultos com diferentes tipos de limitação: motora, visual, auditiva e intelectual”, afirmou. “Nossa piscina olímpica também é um diferencial do Frena, somada à participação fundamental dos familiares. Agradeço a equipe com mais de 20 educadores, os voluntários e os responsáveis pela manutenção, que contribuíram para o excelente resultado do evento”, completou.
Tarcísio, Victor e Verônica comemoram a participação no Frena deste ano
Débora Macedo, moradora do Jardim do Lago, comemorou a participação do filho, Victor Freitas, de oito anos, aluno da Associação Educação Terapêutica Amarati, convidada para o festival. “Moramos há dois anos em Jundiaí. Antes, em São Paulo, ele não praticava esporte. Ver a evolução e a garra do Victor é uma conquista. Ele tinha asma e começou a nadar por recomendação médica. Hoje é mais confiante, anda melhor, se sociabiliza com outras crianças e é mais feliz dentro e fora da piscina”, relatou.
Verônica Pina da Silva, aluna dos professores Chico e Adriano na Apae de Campinas, pratica esporte há mais de uma década e também gosta de jogar tênis. “Amo nadar. Participar de eventos como o Frena me tornou mais sociável e passei a falar melhor”, contou a jovem de 21 anos. O professor Chico acrescentou: “a evolução dela foi completa. A Verônica, inclusive, vai representar São Paulo na Olimpíada Nacional das Apaes, que acontece de 8 a 13 de dezembro, em Brasília, nas provas de peito e costas”.