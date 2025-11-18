A piscina olímpica do CECE Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú, foi palco da 23ª edição do Festival Regional de Natação (Frena). Participaram do evento 156 alunos do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama) e de entidades do município, além de instituições de Campinas, Várzea Paulista, Itu e Indaiatuba. O clima de alegria, superação e integração marcou a atividade, que celebrou os esforços de cada atleta. Todos receberam medalhas de participação, acompanhados por familiares e amigos que vibraram a cada chegada na borda da piscina.

“Gosto de todas as provas da natação, mas a minha preferida é a de costas. Aprendo muito neste tipo de evento, que é muito alegre”, contou Tarcísio da Costa Silva, do Peama. Seu pai, João Silvério, acompanhava com orgulho: “Ele ama nadar e fica alegre ao estar próximo dos colegas e educadores esportivos”.

