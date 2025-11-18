18 de novembro de 2025
Reconhecimento facial por câmeras ajuda em prisão em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
O alerta foi emitido e equipes foram enviadas para prendê-lo
O sistema de reconhecimento facial do Muralha Paulista ajudou a Polícia Militar a capturar um criminoso no final da tarde desta segunda-feira (17), no Centro de Jundiaí - ele era procurado pela Justiça de Minas Gerais.

O reconhecimento se deu no final da tarde, quando o criminoso caminhava pelo Centro. O alerta foi emitido à PM, que deslocou viaturas para localizá-lo, e o bandido foi abordado no cruzamento das ruas Zacarias de Goes e Barão do Triunfo.

Em checagem aos seus dados pessoais, os policiais confirmaram mandado de prisão por concurso de crimes, falsificação de documentos e uso de documento falso.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão e ele permaneceu à disposição da Justiça.

