A expectativa de crescimento das vendas do varejo paulista no mês de novembro é de 3%, alcançando R$ 82,7 bilhões, de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Em Jundiaí, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) acompanha com otimismo moderado as projeções para a Black Friday de 2025, que deve movimentar o varejo neste mês. Apesar do resultado positivo, o ritmo é inferior ao registrado no ano passado, quando o crescimento foi de 10%.
Para a FecomercioSP, o comportamento de consumo permanece ativo, porém mais cauteloso. O consumidor está mais seletivo, evita gastos altos e prioriza produtos essenciais ou de menor valor. Esse cenário está diretamente relacionado aos juros elevados, à desaceleração do emprego formal e às incertezas econômicas e políticas, que influenciam a confiança e o poder de compra das famílias.
A expectativa é que setores específicos sejam mais impulsionados pela Black Friday. Entre eles, o segmento de vestuário, tecidos e calçados deve apresentar o maior crescimento, de 5,2%, totalizando R$ 11,68 bilhões. Também devem registrar avanço as atividades de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamento, com alta de 3,2% e faturamento estimado de R$ 10,08 bilhões.
As farmácias e perfumarias devem crescer 2,6%, atingindo R$ 13 bilhões, em um comportamento que indica estabilidade no consumo de itens de cuidado pessoal. Já os supermercados tendem a registrar uma alta moderada de 2,8%, ultrapassando R$ 46 bilhões desempenho, que é influenciado pelo consumo da população e por promoções específicas de alimentos e eletrônicos.
Por outro lado, o setor de móveis e decoração pode enfrentar retração de 2%, refletindo a cautela do consumidor em assumir dívidas de longo prazo ou adquirir produtos de maior valor agregado. Mesmo com uma leve recuperação da renda, as famílias seguem priorizando compras essenciais e reposições.
Para a CDL Jundiaí, o cenário indica uma Black Friday positiva, porém marcada por decisões de compra mais planejadas. “O consumidor está atento às promoções, mas age com responsabilidade. Isso reforça a importância do comércio trabalhar com ofertas reais e atendimento diferenciado, garantindo confiança e movimentando a economia local”, destaca Edison Maltoni, presidente da CDL Jundiaí.
Em Jundiaí, a expectativa é de que o período impulsione as vendas do comércio de rua e dos estabelecimentos associados à CDL, contribuindo para um fechamento de ano mais favorável para os lojistas.