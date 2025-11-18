A expectativa de crescimento das vendas do varejo paulista no mês de novembro é de 3%, alcançando R$ 82,7 bilhões, de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Em Jundiaí, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) acompanha com otimismo moderado as projeções para a Black Friday de 2025, que deve movimentar o varejo neste mês. Apesar do resultado positivo, o ritmo é inferior ao registrado no ano passado, quando o crescimento foi de 10%.

Para a FecomercioSP, o comportamento de consumo permanece ativo, porém mais cauteloso. O consumidor está mais seletivo, evita gastos altos e prioriza produtos essenciais ou de menor valor. Esse cenário está diretamente relacionado aos juros elevados, à desaceleração do emprego formal e às incertezas econômicas e políticas, que influenciam a confiança e o poder de compra das famílias.

