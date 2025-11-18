A crescente presença de veículos elétricos em garagens de condomínios tem ampliado a necessidade de atualização das normas de segurança e da infraestrutura nesses locais. Para abordar o tema e esclarecer dúvidas dos profissionais do setor, a Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e Região (Proempi), regional do Secovi-SP, e a Associação dos Engenheiros de Jundiaí (AEJ), promoveram, no dia 13 de novembro, uma palestra técnica no auditório da AEJ, reunindo mais de 70 participantes, entre síndicos, subsíndicos, administradores de condomínios, engenheiros e arquitetos.
O encontro foi coordenado pelo vice-presidente de Administração de Condomínios da Proempi, Cesar Pícolo. O palestrante convidado foi o capitão Bruno Baptista Martins, do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros, que apresentou as normas e práticas essenciais para garantir a segurança das garagens que recebem veículos elétricos. Em sua exposição, o capitão Bruno trouxe um panorama dos incêndios registrados no Estado de São Paulo, falou sobre eletromobilidade e revisitou o histórico de estudos e ações conduzidas pelo Corpo de Bombeiros desde 2023, incluindo debates públicos, audiências, visitas técnicas e análises de casos.
Ele detalhou, ainda, a Diretriz Nacional da Ligabom, o Conselho Nacional de Comandantes-gerais dos Corpos de Bombeiros Militares, com estatísticas, particularidades dos incêndios envolvendo veículos elétricos e o processo em andamento para atualização da legislação em São Paulo. Segundo o capitão, a diretriz parte do princípio de que "a vida dos ocupantes é a premissa fundamental", lembrando que, embora alguns riscos não possam ser eliminados, é essencial que as edificações disponham de meios mínimos para operações de emergência.
Durante a apresentação, o bombeiro reforçou que as instalações destinadas à recarga de veículos elétricos devem seguir rigorosamente as normas técnicas da ABNT, como a NBR 5410; NBR 17019 (instalações elétricas de baixa tensão); e a NBR IEC 61851-1 (sistema de recarga condutiva para veículos elétricos).
"É importante que as edificações possuam sistemas de combate a incêndio, incluindo sprinklers, detectores de calor, ventilação adequada e estrutura compatível para suportar altas temperaturas, além de ser proibido o uso de carregadores improvisados ou inadequados", alertou, atendendo ao momento de perguntas, em que síndicos, engenheiros e arquitetos levaram suas dúvidas com relação a aplicações práticas das normas em condomínios de Jundiaí e região.