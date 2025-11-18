A crescente presença de veículos elétricos em garagens de condomínios tem ampliado a necessidade de atualização das normas de segurança e da infraestrutura nesses locais. Para abordar o tema e esclarecer dúvidas dos profissionais do setor, a Associação das Empresas e Profissionais do Setor Imobiliário de Jundiaí e Região (Proempi), regional do Secovi-SP, e a Associação dos Engenheiros de Jundiaí (AEJ), promoveram, no dia 13 de novembro, uma palestra técnica no auditório da AEJ, reunindo mais de 70 participantes, entre síndicos, subsíndicos, administradores de condomínios, engenheiros e arquitetos.

O encontro foi coordenado pelo vice-presidente de Administração de Condomínios da Proempi, Cesar Pícolo. O palestrante convidado foi o capitão Bruno Baptista Martins, do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros, que apresentou as normas e práticas essenciais para garantir a segurança das garagens que recebem veículos elétricos. Em sua exposição, o capitão Bruno trouxe um panorama dos incêndios registrados no Estado de São Paulo, falou sobre eletromobilidade e revisitou o histórico de estudos e ações conduzidas pelo Corpo de Bombeiros desde 2023, incluindo debates públicos, audiências, visitas técnicas e análises de casos.

