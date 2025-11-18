A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), de Jundiaí, retirou da posse de um homem - alvo de investigações de violência contra sua ex-namorada -, armas e munições que, ao que tudo indica, poderiam ser utilizados por ele contra ela. A apreensão do material bélico se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão, e contou com apoio da divisão de Operações com Cães, da Guarda Municipal. Durante a ação, o homem chegou a soltar um cachorro de grande porte para impedir a incursão das equipes.

De acordo com a DDM, a vítima tinha medida protetiva contra o ex-namorado no âmbito da violência doméstica. Apesar da proteção jurídica, existia o temor pela vida dela, por conta das armas que ele possuía - a ideia foi a prevenção.

Desta forma, com o mandado em mãos, os investigadores foram até a residência dele, onde foram recebidos com hostilidade, uma vez que o alvo soltou um cão bravo para atacar os policiais. Foram utilizadas técnicas para neutralizar a ação do animal, mas não foi possível saber a raça, pois a policial alegou para a reportagem, não ser especialista para identificar.