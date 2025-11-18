Segundo a diretora do DRS, Suellen Marília de Souza Silva Melo, o trabalho foi possível porque houve fortalecimento de uma parceria. “O Hospital Regional abre a agenda de avaliação e a disponibiliza para o Departamento de Regulação em Saúde, que, por sua vez, articula com os serviços da rede (ambulatórios e UBSs) o agendamento dos pacientes de forma ativa, minimizando a perda primária. Mantivemos um diálogo constante para compreender as principais necessidades desse fluxo e mitigar as dificuldades de agendamento e agilizar os atendimentos”, explica.

Uma força-tarefa entre a Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Regulação em Saúde (DRS), e o Hospital Regional de Jundiaí (HRJ) permitiu andamento da fila para quem aguarda por uma cirurgia eletiva de varizes. Atualmente, o procedimento tem sido realizado em cerca de 30 dias, uma redução de 90% em relação aos 11 meses que os mais de 300 usuários com indicação cirúrgica enfrentavam até o início do ano.

Para a redução da fila de espera, as equipes usaram algumas estratégias: uma das frentes de atuação foi viabilizar atendimentos extras de avaliação pré-cirúrgica. Elas também reforçaram os contatos aos pacientes faltantes para reagendar os procedimentos que, por algum motivo, não tinham sido realizados, e, assim, diminuir os níveis de absenteísmo que pesavam na fila. Além disso, com os agendamentos em dia, a realização da cirurgia foi otimizada, uma vez que, antes, muitos usuários voltavam para casa sem operar, porque os exames necessários para a cirurgia já estavam vencidos.

Após esse êxito, as unidades estão trabalhando para diminuir as filas de outras cirurgias, como a de hérnia e a de remoção de vesícula, além de exames de imagem, que costumam ter bastante demanda na rede. “E isso só tem sido possível graças a essa articulação entre Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Regional, que antes não existia de forma direta. É um trabalho cooperação e de gestão integrada”, salienta Priscila Batistella, enfermeira reguladora do Hospital Regional.

O tratamento

Varizes são veias dilatadas, tortuosas e visíveis sob a pele, que ocorrem principalmente nas pernas e pés. O aparecimento desses sinais, dores intensas e sensação de peso são sintomas que devem acender o alerta para procurar atendimento. A porta de acesso dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) é a Unidade Básica de Saúde (UBS). “Na unidade, o munícipe pode agendar consulta com um clínico geral, que vai encaminhar o caso para o angiologista”, explica a enfermeira.