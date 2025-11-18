Policiais militares de Força Tática do 11° e do 49° Batalhão prenderam na noite desta segunda-feira (17), no Jardim América 3, em Várzea Paulista, um homem suspeito de envolvimento em uma grande onda de roubos e furtos de motocicletas em Jundiaí e região. Junto dele estava um adolescente, que também é alvo de forças policiais pela mesma razão, que confessou ser ladrão de motos, alegando que sempre agem em dupla. Durante o atendimento da ocorrência, uma denúncia anônima levou os PMs até outra casa, onde foram localizadas cinco motos produtos de crime.

A primeira denúncia foi sobre o paradeiro de uma dupla suspeita de assaltos e furtos. Eles foram até o local, no Jardim América, e localizaram o adulto e o adolescente. Na casa foram encontrados retrovisores de uma moto roubada recentemente, além de chave 'micha' e meio quilo de maconha. Além disso, os policiais apreenderam três celulares, que serão periciados.

Na sequência veio a denúncia anônima, que levou os PMs até uma residência na Vila Real, onde foram recuperadas cinco motos roubadas recentemente da região. Neste local ninguém foi preso.