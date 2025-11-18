Policiais militares de Força Tática do 11° e do 49° Batalhão prenderam na noite desta segunda-feira (17), no Jardim América 3, em Várzea Paulista, um homem suspeito de envolvimento em uma grande onda de roubos e furtos de motocicletas em Jundiaí e região. Junto dele estava um adolescente, que também é alvo de forças policiais pela mesma razão, que confessou ser ladrão de motos, alegando que sempre agem em dupla. Durante o atendimento da ocorrência, uma denúncia anônima levou os PMs até outra casa, onde foram localizadas cinco motos produtos de crime.
A primeira denúncia foi sobre o paradeiro de uma dupla suspeita de assaltos e furtos. Eles foram até o local, no Jardim América, e localizaram o adulto e o adolescente. Na casa foram encontrados retrovisores de uma moto roubada recentemente, além de chave 'micha' e meio quilo de maconha. Além disso, os policiais apreenderam três celulares, que serão periciados.
Na sequência veio a denúncia anônima, que levou os PMs até uma residência na Vila Real, onde foram recuperadas cinco motos roubadas recentemente da região. Neste local ninguém foi preso.
Os dois foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o adulto permaneceu preso em flagrante.
Já o adolescente foi liberado para os pais.