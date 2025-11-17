17 de novembro de 2025
RUA DO ROSÁRIO

Parada Natalina retorna às ruas no dia 18 de dezembro

Divulgação
O desfile terá início às 19h com saída na rua do Rosário
O desfile terá início às 19h com saída na rua do Rosário

A magia do Natal vai tomar conta do Centro de Jundiaí no dia 18 de dezembro, com mais uma edição da Parada Natalina realizada em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Jundiaí), Sincomercio Jundiaí e Região e com apoio cultural do Sesc Jundiaí.

O desfile terá início às 19h com saída rua do Rosário, na altura do número 1093 e seguirá em direção à Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça do Coreto), onde será finalizado.

Com personagens natalinos, música, luzes e muita alegria, a Parada Natalina tem como objetivo fortalecer o espírito de união, valorizar o comércio local e proporcionar um momento especial para as famílias.

O evento é gratuito e aberto ao público.

