A magia do Natal vai tomar conta do Centro de Jundiaí no dia 18 de dezembro, com mais uma edição da Parada Natalina realizada em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Jundiaí), Sincomercio Jundiaí e Região e com apoio cultural do Sesc Jundiaí.

O desfile terá início às 19h com saída rua do Rosário, na altura do número 1093 e seguirá em direção à Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça do Coreto), onde será finalizado.

VEJA MAIS: