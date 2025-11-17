Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Jundiaí, prenderam nesta segunda-feira (17), um rapaz de 23 anos, suspeito de tentar matar um homem de 41, durante uma briga de trânsito, na madrugada do dia 8 de novembro, em Louveira. A captura foi em cumprimento de mandado de prisão temporária, solicitado pela DIG e expedido pela Justiça.

De acordo com o delegado José Ricardo Arruda Marchetti, os dois se desentenderam no trânsito e entraram em luta corporal. A briga foi filmada por populares e as imagens ajudaram a DIG na identificação de um homem suspeito de ser o autor. No vídeo, ele aparece dando golpes de capacete no homem mais velho, que cai no chão e desmaia. Mesmo desacordado, continua sendo agredido por seu algoz, que ainda o joga no córrego. Na ocasião, o homem agredido foi socorrido por populares.

Com a identificação do suspeito, a DIG pediu sua prisão temporária e o mandado foi cumprido nesta segunda-feira. Ele confessou as agressões, mas negou que tivesse a intenção de matar a vítima.