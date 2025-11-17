O prefeito Gustavo Martinelli esteve na manhã desta segunda-feira (17), no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), para anunciar a antecipação do 13º salário aos trabalhadores da instituição e dos Prontos Atendimentos (PAs). O anúncio foi feito ao lado do secretário de Finanças, Lucas Lusvarghi; da secretária de Saúde, Dra. Márcia Facci; do vereador e funcionário do hospital há 27 anos, Kachan Jr.; do superintendente do HSV, Amauri Liba; e do diretor-presidente do HSV, Denílson Cardoso de Sá.

De acordo com o prefeito Gustavo Martinelli, a medida reforça o compromisso da gestão com os profissionais que fazem a saúde pública de Jundiaí funcionar diariamente. “Essa antecipação é uma forma de valorizar ainda mais o servidor, garantindo que cada trabalhador possa se organizar melhor e ter um final de ano mais tranquilo. Nosso foco está sempre em cuidar das pessoas, tanto da população quanto dos profissionais que estão na linha de frente”, destacou o prefeito.

