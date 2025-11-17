A programação do Mês da Consciência Negra em Jundiaí segue com atividades que fortalecem o diálogo e a construção de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial. Nesta semana, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nordeste recebeu uma das ações, promovida em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e a Assessoria de Políticas Públicas para Igualdade Racial.

O encontro reuniu usuários e profissionais da rede socioassistencial em momentos de escuta, troca de experiências e reflexão sobre temas como identidade, pertencimento e enfrentamento ao racismo. A proposta faz parte de um conjunto de atividades que vêm sendo realizadas ao longo do mês e que reforçam o compromisso da administração municipal com a valorização da diversidade e o combate às desigualdades.

As discussões também abordaram a importância de avançar na construção do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial e na criação de protocolos antirracistas nas diferentes áreas da gestão pública, garantindo o respeito e a equidade no atendimento à população.