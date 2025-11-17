A programação do Mês da Consciência Negra em Jundiaí segue com atividades que fortalecem o diálogo e a construção de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial. Nesta semana, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nordeste recebeu uma das ações, promovida em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e a Assessoria de Políticas Públicas para Igualdade Racial.
O encontro reuniu usuários e profissionais da rede socioassistencial em momentos de escuta, troca de experiências e reflexão sobre temas como identidade, pertencimento e enfrentamento ao racismo. A proposta faz parte de um conjunto de atividades que vêm sendo realizadas ao longo do mês e que reforçam o compromisso da administração municipal com a valorização da diversidade e o combate às desigualdades.
As discussões também abordaram a importância de avançar na construção do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial e na criação de protocolos antirracistas nas diferentes áreas da gestão pública, garantindo o respeito e a equidade no atendimento à população.
Para a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, ações como essa fortalecem o papel da política de assistência na promoção dos direitos humanos. “O trabalho desenvolvido nos CRAS vai além do atendimento social: é um espaço de acolhimento, escuta e construção de cidadania. Inserir o debate racial nesses ambientes é fundamental para reconhecer e valorizar as vivências da população negra, fortalecendo a rede de proteção e a promoção da igualdade”, destacou Luciane.
A assessora de Políticas Públicas para Igualdade Racial, Andréa Pereira, reforçou que as atividades do Mês da Consciência Negra vêm sendo realizadas de forma articulada entre várias secretarias, ampliando o alcance das ações. “Mais do que uma celebração, o Mês da Consciência Negra é um convite à reflexão e ao compromisso contínuo com a equidade racial. Esse trabalho intersetorial mostra que Jundiaí está empenhada em construir políticas permanentes que combatam o racismo e promovam o respeito à diversidade em todos os espaços”, afirmou Andréa.
As ações do Mês da Consciência Negra seguem até o final de novembro, com atividades culturais, rodas de conversa, formações e vivências em diferentes territórios do município, confira: