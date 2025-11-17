A Unidade Gestora de Saúde de Várzea Paulista realizou, em 2025, um conjunto expressivo de ações que fortaleceram a rede de cuidado no município. Na Atenção Primária, foram 85.129 consultas confirmadas, sendo 57.589 em Clínica Médica, 16.303 em Ginecologia e Obstetrícia e 11.235 em Pediatria, além de atendimentos multiprofissionais contínuos.

A pasta também promoveu formações estratégicas para qualificação das equipes, ampliou ações de saúde mental, saúde bucal e aleitamento materno, e manteve a Farmácia de Alto Custo funcionando sem interrupção. O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) realizou 2.854 atendimentos e o Ambulatório de Especialidades, 15.129 consultas.

Na Vigilância Epidemiológica, o volume de atividades também foi alto. O setor processou 3.200 registros no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), distribuiu 122.642 doses de vacinas para a Atenção Básica, investigou surtos de doenças, notificações de covid-19 e enviou 322 amostras laboratoriais ao Instituto Adolfo Lutz.