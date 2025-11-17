A Unidade Gestora de Saúde de Várzea Paulista realizou, em 2025, um conjunto expressivo de ações que fortaleceram a rede de cuidado no município. Na Atenção Primária, foram 85.129 consultas confirmadas, sendo 57.589 em Clínica Médica, 16.303 em Ginecologia e Obstetrícia e 11.235 em Pediatria, além de atendimentos multiprofissionais contínuos.
A pasta também promoveu formações estratégicas para qualificação das equipes, ampliou ações de saúde mental, saúde bucal e aleitamento materno, e manteve a Farmácia de Alto Custo funcionando sem interrupção. O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) realizou 2.854 atendimentos e o Ambulatório de Especialidades, 15.129 consultas.
Na Vigilância Epidemiológica, o volume de atividades também foi alto. O setor processou 3.200 registros no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), distribuiu 122.642 doses de vacinas para a Atenção Básica, investigou surtos de doenças, notificações de covid-19 e enviou 322 amostras laboratoriais ao Instituto Adolfo Lutz.
As ações de controle de zoonoses e vigilância ambiental somaram números significativos. Durante o ano, foram realizadas 28.323 visitas a imóveis para combate ao Aedes aegypti, além de 325 visitas a pontos estratégicos e 109 a escolas. O município também registrou 49 mutirões, 95 atendimentos de ouvidoria e 44 imóveis tratados com inseticida.
A Vigilância Sanitária e a Saúde do Trabalhador também tiveram atuação intensa em 2025. O setor realizou 593 visitas programadas, 297 análises documentais e renovou 222 licenças sanitárias, além de acompanhar 256 notificações de acidentes de trabalho. As equipes participaram de capacitações regionais e intensificaram inspeções em eventos e atividades noturnas, com foco em boas práticas e segurança da população.
Com campanhas anuais consolidadas, como Janeiro Branco, Outubro Rosa, Agosto Dourado e Novembro Azul, e ações educativas nas escolas, empresas e unidades de saúde, o município reforçou a integração entre promoção, prevenção e cuidado. O programa Unidos Contra a Dengue levou mais de 140 crianças ao cinema em atividades educativas, ampliando o alcance das atividades com os estudantes.