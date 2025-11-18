Mostrar a força da mulher nos negócios tem feito a diferença na economia e os números provam. Segundo dados do Portal do Empreendedor, do Sebrae-SP, cerca de 42.470 mulheres atuam como Microempreendedoras Individuais (MEIs) na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Apenas em Jundiaí, são 23.103 mulheres comandando seus próprios negócios, seguida por Várzea Paulista (5.538), Campo Limpo Paulista (3.554), Itupeva (2.935), Cabreúva (1.963), Louveira (1.804) e Jarinu (1.573).
Nesta quarta-feira (19), para comemorar o Dia do Empreendedorismo Feminino, histórias de sucesso não faltam. Segundo a analista de negócios do programa Sebrae Delas, Daniela Peroni, esse movimento tem impacto profundo na economia e por isso as ações e investimentos neste público têm feito a diferença. “Apoiar mulheres transforma vidas, fortalece a economia e cria uma sociedade mais justa. Formalizar e capacitar essas empreendedoras é fundamental para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do país.”
Aos 50 anos, Renata Moraes Melato, utilizou o empreendedorismo como ferramenta para se reinventar e renascer. Com produtos que variam entre R$ 150 e R$ 600 a meta para este ano é crescer 20%. “Crio bolsas e xales autorais em crochê, feitos à mão com fios especiais e uma presença que vai além da técnica. Cada peça nasce da minha alma. Empreender como mulher é carregar o sonho num braço e a vida inteira no outro. É coragem diária”, relata.
Outra história que representa o impacto do empreendedorismo na região é das irmãs Sônia e Tania Henrique, 73 e 64 anos, criadoras do Coletivo ReciclaAí. Elas transformam materiais recicláveis em arte e trabalham com diferentes artistas engajados na sustentabilidade.
“Queremos mostrar que tudo pode ter um destino sustentável quando passa pelas mãos certas. O desafio inicial foi fazer as pessoas entenderem a proposta do coletivo, mas hoje vemos o quanto a arte pode ressignificar materiais e mentalidades”, diz Sonia ao lembrar que os produtos variam de R$ 15 a R$ 1.000.
Outra história marcante é a de Larissa Narcizo Italiano Miranda, de 36 anos, empreendedora há cinco. Ela comanda um negócio de massas artesanais italianas, tradição herdada da família. Com clientes fieis, espera crescer 70% este ano. “Fiquei anos sem mexer com massas, até que, presenteando amigos, virou negócio.Minha marca já produz mais de 150 tipos de massas e molhos e pratos e estou em vários pontos de vendas”, conta com orgulho.
Larissa Narcizo Italiano Miranda seguiu a tradição familiar para empreender e crescer
Todos por Elas
Nesta terça (18), o Sebrae-SP promove um evento com palestras, relatos de cases de sucesso, exposição de produtos de mulheres convidadas e oportunidades de networking. A ação é voltada ao empreendedorismo feminino, acontecerá no escritório regional do Sebrae-SP a partir das 9h, com entrada gratuita.