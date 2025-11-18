Mostrar a força da mulher nos negócios tem feito a diferença na economia e os números provam. Segundo dados do Portal do Empreendedor, do Sebrae-SP, cerca de 42.470 mulheres atuam como Microempreendedoras Individuais (MEIs) na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Apenas em Jundiaí, são 23.103 mulheres comandando seus próprios negócios, seguida por Várzea Paulista (5.538), Campo Limpo Paulista (3.554), Itupeva (2.935), Cabreúva (1.963), Louveira (1.804) e Jarinu (1.573).

Nesta quarta-feira (19), para comemorar o Dia do Empreendedorismo Feminino, histórias de sucesso não faltam. Segundo a analista de negócios do programa Sebrae Delas, Daniela Peroni, esse movimento tem impacto profundo na economia e por isso as ações e investimentos neste público têm feito a diferença. “Apoiar mulheres transforma vidas, fortalece a economia e cria uma sociedade mais justa. Formalizar e capacitar essas empreendedoras é fundamental para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do país.”

Aos 50 anos, Renata Moraes Melato, utilizou o empreendedorismo como ferramenta para se reinventar e renascer. Com produtos que variam entre R$ 150 e R$ 600 a meta para este ano é crescer 20%. “Crio bolsas e xales autorais em crochê, feitos à mão com fios especiais e uma presença que vai além da técnica. Cada peça nasce da minha alma. Empreender como mulher é carregar o sonho num braço e a vida inteira no outro. É coragem diária”, relata.