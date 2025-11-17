O Governo de São Paulo liberou o novo calendário para pagamento do IPVA 2026 (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores), cujo vencimento, de acordo com o final de cada placa, começa em 12 de janeiro.

Para ter direito ao desconto de 3%, o proprietário deverá fazer o pagamento à vista até a data de vencimento. Quem preferir parcelar deve efetuar o pagamento seguindo as datas previstas, de acordo com o final da placa, mas perderá o desconto.

As datas de vencimento à vista ou do parcelamento para 2026 são: