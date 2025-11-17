O Governo de São Paulo liberou o novo calendário para pagamento do IPVA 2026 (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores), cujo vencimento, de acordo com o final de cada placa, começa em 12 de janeiro.
Para ter direito ao desconto de 3%, o proprietário deverá fazer o pagamento à vista até a data de vencimento. Quem preferir parcelar deve efetuar o pagamento seguindo as datas previstas, de acordo com o final da placa, mas perderá o desconto.
As datas de vencimento à vista ou do parcelamento para 2026 são:
Quem optar pelo parcelamento deve efetuar o pagamento de janeiro a maio, nas mesmas datas de vencimento previstas para quem quita em janeiro. A quantidade de parcelas dependerá do valor do imposto a ser pago. Para dividir em cinco vezes, é necessário que o valor do IPVA seja igual ou superior a 10 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesp). Abaixo disso, até 8 unidades, o parcelamento cai para 4 vezes, e depois para três parcelas. Valores abaixo de 6 unidades não podem ser parcelados.
Outra opção é o pagamento à vista no mês de fevereiro, sem desconto, ainda seguindo as datas do final de cada placa.
VEJA MAIS:
- Mudanças no PIS/Pasep começam em 2026; veja como fica
- Supermercado faz mutirão para preencher 50 vagas em Jundiaí
COMO É CALCULADO O IPVA
O cálculo do valor a ser pago é feito com base no valor venal do veículo, cuja tabela é atualizada e divulgada anualmente pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-SP), multiplicado pela alíquota, que para os carros de passeio é de 4%. Motocicletas e ônibus pagam 2%, e caminhões, 1,5%.
LICENCIAMENTO ANTECIPADO
O proprietário que quiser poderá antecipar o pagamento do licenciamento de 2026, desde que esteja em dia com o IPVA. A antecipação pode ser feita:
Em cota única, com desconto, até 23 de janeiro
Em cota única, sem desconto, até 23 de fevereiro.
Até dia 23 do mês do vencimento, no caso de pagamento parcelado.
CAMINHÕES
A tabela de pagamento para proprietários de veículos de carga é diferente. O pagamento pode ser feito, sem desconto, até 22 de abril, ou parcelado em até cinco vezes, com data fixada no dia 20 de cada mês.
COMO É FEITO O PAGAMENTO
O IPVA pode ser pago pelo internet banking ou diretamente nos caixas 24h apresentando o número do Renavam do veículo e selecionando a opção à vista ou parcelado.