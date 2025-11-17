Para comemorar a terceira expansão, o Maxi Shopping Jundiaí lança a campanha “Natal com Expansão é o Máximo”. A cada R$ 500 em compras, os clientes terão a chance de participar do sorteio de dois automóveis Volkswagen Tera TSI e ainda garantir um brinde especial no formato “compre e ganhe”: um Chocottone Casa Bauducco Gotas de Chocolate (450g).

Como participar do sorteio

Entre 18 de novembro e 31 de dezembro de 2025, cada R$ 500 em compras, acumulados em lojas e quiosques participantes, dá direito a um número da sorte para concorrer aos automóveis. Para participar, o cliente deve cadastrar seus dados pessoais e as notas fiscais no Aplicativo Maxi, disponível gratuitamente na PlayStore e AppStore.