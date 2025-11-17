Para comemorar a terceira expansão, o Maxi Shopping Jundiaí lança a campanha “Natal com Expansão é o Máximo”. A cada R$ 500 em compras, os clientes terão a chance de participar do sorteio de dois automóveis Volkswagen Tera TSI e ainda garantir um brinde especial no formato “compre e ganhe”: um Chocottone Casa Bauducco Gotas de Chocolate (450g).
Como participar do sorteio
Entre 18 de novembro e 31 de dezembro de 2025, cada R$ 500 em compras, acumulados em lojas e quiosques participantes, dá direito a um número da sorte para concorrer aos automóveis. Para participar, o cliente deve cadastrar seus dados pessoais e as notas fiscais no Aplicativo Maxi, disponível gratuitamente na PlayStore e AppStore.
A campanha também oferece números da sorte adicionais. Compras realizadas de segunda a quinta-feira (exceto feriados) garantem 2 números extras; já as compras feitas durante a Black Friday (28, 29 e 30 de novembro) dão direito a mais 2 números extras.
O sorteio será realizado na Extração da Loteria Federal do dia 7/1/2026, com apuração e identificação dos vencedores em 8/1/2026, às 10h, no próprio shopping.
Compre e ganhe
Além de concorrer aos dois veículos, quem acumular R$ 500 em compras no período da campanha também ganhará um Chocottone Casa Bauducco Gotas de Chocolate (450g). O brinde é limitado a um por CPF e deve ser retirado nos Balcões de Troca (Praça do Japi – Piso 2 – Expansão).
Importante: o QR Code não garante o brinde, que está sujeito à disponibilidade de estoque no momento da retirada.
Os regulamentos completos da campanha e os certificados de autorização SECAP/ME estão disponíveis no Maxi Shopping Jundiaí, no Aplicativo Maxi e no site.