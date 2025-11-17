Pelo sétimo ano consecutivo, a Associação Comercial Empresarial (ACE) de Jundiaí promove a campanha “Adote um Vovô/Adote uma Vovó”, ação solidária que tem como objetivo presentear e proporcionar um Natal mais acolhedor aos idosos atendidos pela Cidade Vicentina Frederico Ozanam, em Jundiaí. Cada residente da instituição preparou uma lista com três opções de presentes.

Como colaborar

Para participar, o interessado deve acessar o site da Associação Comercial e informar o nome do idoso escolhido. Após a indicação, é preciso confirmar a participação com a ACE Jundiaí pelos telefones (11) 3308-4300 ou WhatsApp (11) 97228-5377, garantindo que cada residente receba um presente neste Natal.