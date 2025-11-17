A equipe de natação da Prefeitura de Jundiaí garantiu o segundo lugar no quadro geral de medalhas da 8ª Super Copa São Paulo, realizada entre 14 e 16 de novembro, em Votuporanga. O evento reuniu 841 atletas de 40 entidades.

O time jundiaiense competiu com 35 nadadores, das categorias Mirim (9 anos) à sênior (20 anos ou mais), e somou 14 medalhas de ouro, 20 de prata e 12 de bronze. Andradina ficou com a primeira colocação geral, enquanto Assis terminou em terceiro.

O principal destaque individual foi Lívia Quintino, da categoria Petiz 1, de 11 anos, campeã em cinco provas: 400 m, 100 m e 50 m livre, além dos revezamentos 4x50 m medley petiz e 4x50 m livre petiz misto.