Um aluno adolescente, de uma escola estadual de Jundiaí, foi detido nesta segunda-feira (17), por policiais militares do 11° Batalhão, suspeito de estar vendendo maconha para colegas dentro da escola.
O chamado para atender a ocorrência chegou para a PM via disque-denúncia. De acordo com as primeiras informações, ele estava vendendo cigarros de maconha a outros alunos.
O adolescente foi conduzido à Central de Flagrantes, acompanhado de seus responsáveis e representantes da escola, para registro da ocorrência.