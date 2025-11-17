17 de novembro de 2025
EM JUNDIAÍ

Adolescente é detido suspeito de vender maconha na escola

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
JORNAL DE JUNDIAÍ
O adolescente foi conduzido à Central de Flagrantes
O adolescente foi conduzido à Central de Flagrantes

Um aluno adolescente, de uma escola estadual de Jundiaí, foi detido nesta segunda-feira (17), por policiais militares do 11° Batalhão, suspeito de estar vendendo maconha para colegas dentro da escola.

O chamado para atender a ocorrência chegou para a PM via disque-denúncia. De acordo com as primeiras informações, ele estava vendendo cigarros de maconha a outros alunos.

O adolescente foi conduzido à Central de Flagrantes, acompanhado de seus responsáveis e representantes da escola, para registro da ocorrência.

