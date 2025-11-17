A iniciativa é uma das etapas do Programa Missão A.C. Camargo, que leva a expertise do hospital a municípios brasileiros com o objetivo de aprimorar fluxos, protocolos e a experiência do paciente durante todo o processo de cuidado oncológico. Em encontro na Sala Monteiro Lobato, no Complexo Argos, os participantes reuniram e formularam, em conjunto, propostas e recomendações a serem planejadas no município.

A Prefeitura de Jundiaí deu mais um passo dentro da parceria estratégica firmada com o Hospital A.C. Camargo Câncer Center para aprimorar a rede oncológica do município. Foi realizado um workshop entre representantes da instituição e profissionais da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, ampliando os debates sobre o tema para todos os níveis de atenção em saúde de Jundiaí.

Erika Pimenta Mayer, ginecologista do Ambulatório de Saúde da Mulher, destacou a importância da competência do A.C. Camargo, enquanto uma das maiores referências em tratamento do câncer da América Latina, para fortalecer a qualidade da rede e o diálogo entre os profissionais que ela integra em todas as pontas. “A partir desse norte e dessa troca, conseguimos enxergar todas as partes do sistema e, assim, melhorar a jornada do paciente nesses serviços”, disse.

Para o gerente da Unidade Básica de Saúde (UBS) Central, o enfermeiro Hélio Gabriel Faria Silva, o compartilhamento de expertises entre as lideranças que estão à frente dos serviços das atenções primária, secundária e terciária do município é fundamental para compreender as potências e gargalos da rede e, assim, aprimorar os resultados oferecidos à população. “Conhecer qual é o caminho do paciente, desde o acolhimento quando ele procura uma unidade com queixas iniciais, até um diagnóstico ou um atendimento em nível hospitalar, nos ajuda a proporcionar o melhor tratamento e, o que é ainda mais importante, o diagnóstico precoce.”

A coordenadora de impacto social do A.C. Camargo, Daiane Saraiva, tem acompanhado desde o início a parceria estratégica com a Prefeitura de Jundiaí. No encontro, ressaltou a relevância dessa união de forças para estruturar propostas com foco na prevenção, no diagnóstico precoce e no melhor tratamento ao paciente, e destacou o potencial do município para obter esses resultados. “Desde o começo, nós percebemos uma ótima recepção e engajamento coletivo da Saúde. Jundiaí realmente abraçou a ideia do aprimoramento da oncologia e essa experiência com a cidade tem sido produtiva e gratificante.”