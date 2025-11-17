Uma mulher sofreu ferimentos no rosto e escoriações pelo corpo, praticados pelo marido, no Jardim São Camilo, em Jundiaí. Ele foi preso por policiais militares.

A PM recebeu pedido de ajuda via 190 e enviou uma equipe ao local. Quando os PMs chegaram, encontraram a vítima com sangramento no rosto e cortes e escoriações pelo corpo.

A vítima estava assustada e foi socorrida ao Hospital São Vicente, onde permaneceu para atendimento médico.