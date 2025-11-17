Um homem foi preso por policiais militares em Jarinu, por agressão contra a mãe e o irmão dele, que tentava defendê-la. O caso aconteceu no bairro do Soares.

A mãe estava a sendo agredida por um dos filhos, momento em que seu outro filho saiu em sua defesa. Apesar de conseguir salva-la der ser ainda mais agredida, ele também foi ferido.

A PM foi acionada e encontrou a mulher com escoriações e bastante assustada.