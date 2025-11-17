O Maxi Shopping Jundiaí conta, até o dia 30 de novembro, com a exposição e venda de artesanatos em prol da Amarati, entidade sem fins lucrativos que atende pessoas com deficiências causadas por lesões neurológicas.

Os itens estarão no Espaço Maxi Comunidade. No local, há enfeites de Natal (a partir de R$20), árvores de Natal artesanais, velas, acessórios artesanais, acessórios para bebês, peças bordadas, terços, escapulários de porta, escalda pés, carteiras costuradas a mão, panos de prato, costura criativa e muito mais, confeccionados por artesãs de Jundiaí. Uma boa oportunidade para decorar, presentear e ajudar.

