Um homem de 44 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (17), na região do bairro Caxambu, em Jundiaí, suspeito agredir os filhos, de 20 e 22 anos, e de tentar agredir a esposa, de 45. A prisão foi feita por policiais militares.

O suspeito havia acabado de chegar do trabalho e iniciou discussão com a raposa, a princípio por causa de ciúmes. Os filhos, que estavam dormindo, acordaram com o bate-boca e foram ver o que estava acontecendo. Neste momento, o homem estava partindo para cima da esposa para agredi-la, mas os filhos o impediram, sendo ambos agredidos por ele.

A PM foi acionada e deteve o marido, que, segundo as vítimas, também fez ameaças de morte contra todos.