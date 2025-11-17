O Sebrae-SP realizará o evento “Todos por Elas” no dia 18 de novembro, terça-feira, em Jundiaí. A ação será em comemoração ao Dia do Empreendedorismo Feminino, que é celebrado no dia 19 de novembro, e contará com palestras, relato de case de sucesso, exposição de produtos de mulheres convidadas e oportunidades de networking. O evento acontecerá no escritório regional do Sebrae-SP em Jundiaí e é gratuito. As interessadas podem se inscrever por meio do link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/36744426.

O evento faz parte de um conjunto de ações estaduais do Sebrae Delas e tem o objetivo de fortalecer as ações de empreendedorismo feminino no Estado. Em Jundiaí, o cronograma conta com a palestra “Seja a Melhor Versão de Si Mesma”, um painel com o depoimento de sucesso e inspiração de uma empresária e também um momento dedicado para as mulheres trocarem contatos e poderem fazer networking. Além disso, durante toda a duração do evento, algumas mulheres terão a oportunidade de expor seus produtos para vender.

