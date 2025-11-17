O Sebrae-SP realizará o evento “Todos por Elas” no dia 18 de novembro, terça-feira, em Jundiaí. A ação será em comemoração ao Dia do Empreendedorismo Feminino, que é celebrado no dia 19 de novembro, e contará com palestras, relato de case de sucesso, exposição de produtos de mulheres convidadas e oportunidades de networking. O evento acontecerá no escritório regional do Sebrae-SP em Jundiaí e é gratuito. As interessadas podem se inscrever por meio do link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/36744426.
O evento faz parte de um conjunto de ações estaduais do Sebrae Delas e tem o objetivo de fortalecer as ações de empreendedorismo feminino no Estado. Em Jundiaí, o cronograma conta com a palestra “Seja a Melhor Versão de Si Mesma”, um painel com o depoimento de sucesso e inspiração de uma empresária e também um momento dedicado para as mulheres trocarem contatos e poderem fazer networking. Além disso, durante toda a duração do evento, algumas mulheres terão a oportunidade de expor seus produtos para vender.
Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Alessandra Consoline, o evento é uma importante ação para marcar essa data. “Mais do que celebrar o Dia do Empreendedorismo Feminino, o ‘Todos por Elas’ é um espaço de conexão, troca de experiências e fortalecimento mútuo, tanto para quem é empreendedora quanto para quem deseja empreender. Queremos inspirar, acolher e impulsionar as mulheres a acreditarem no seu potencial e seguirem firmes em seus propósitos, além de despertar novas ideias e abrir caminhos”, comenta.
Serviço
Evento “Todos por Elas”
Data: 18/11
Horário: 9h às 12h
Local: Escritório regional do Sebrae-SP em Jundiaí
Endereço: rua Vigário João José Rodrigues, 786, Centro – Jundiaí
Link de inscrição: https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/36744426