Os irmãos Gabriel Merlo Coelho, de 14 anos, e Matheus Merlo Coelho, de 18, vão representar Jundiaí na Copa das Federações de Beach Tennis 2025, considerada a maior competição nacional da modalidade. O torneio será disputado entre 18 e 22 de novembro, em Fortaleza, e reunirá cerca de 2.300 atletas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal.

Gabriel, que pratica o esporte há seis anos, foi convocado para defender a seleção do Amapá e vive sua primeira experiência no torneio. Ele conta que a transição do hobby para a rotina competitiva aconteceu quando percebeu que poderia fazer carreira no beach tennis. “A maior influência foi do meu irmão mais velho, Leonardo, que hoje é meu treinador”, afirma. Ele também destaca o principal título da carreira até agora: o ouro no Pan-Americano Sub-12 de 2023, representando o Brasil.

Sobre o desafio em Fortaleza, o jovem explica o formato da disputa: confrontos entre estados, com classificação garantida pelas vitórias e jogos de reacomodação entre equipes derrotadas. “As expectativas são as melhores. Estou treinando muito duro e me dedicando ao máximo”, diz.