Os irmãos Gabriel Merlo Coelho, de 14 anos, e Matheus Merlo Coelho, de 18, vão representar Jundiaí na Copa das Federações de Beach Tennis 2025, considerada a maior competição nacional da modalidade. O torneio será disputado entre 18 e 22 de novembro, em Fortaleza, e reunirá cerca de 2.300 atletas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal.
Gabriel, que pratica o esporte há seis anos, foi convocado para defender a seleção do Amapá e vive sua primeira experiência no torneio. Ele conta que a transição do hobby para a rotina competitiva aconteceu quando percebeu que poderia fazer carreira no beach tennis. “A maior influência foi do meu irmão mais velho, Leonardo, que hoje é meu treinador”, afirma. Ele também destaca o principal título da carreira até agora: o ouro no Pan-Americano Sub-12 de 2023, representando o Brasil.
Sobre o desafio em Fortaleza, o jovem explica o formato da disputa: confrontos entre estados, com classificação garantida pelas vitórias e jogos de reacomodação entre equipes derrotadas. “As expectativas são as melhores. Estou treinando muito duro e me dedicando ao máximo”, diz.
Matheus, atleta profissional, professor em uma academia de Jundiaí e número 230 do ranking mundial da ITF, pratica beach tennis há nove anos e também começou por influência do irmão mais velho. Ele disputará a competição pela categoria Sub-18, após ter sido campeão na edição de 2024 representando a categoria A. “Vai ser minha segunda participação. A Copa terá mais de 2.300 atletas e, sem dúvidas, será incrível. Estou muito empolgado para este ano”, afirma.
O jundiaiense acumula passagens por torneios importantes do circuito, como o BT 400 de Balneário Camboriú e o BT 50 na Argentina, ambos valendo pontos para o ranking mundial. Entre os títulos mais marcantes, destaca a 10ª etapa do Circuito de Beach Tennis na categoria profissional e a própria Copa das Federações na categoria A.
A COMPETIÇÃO
A Copa das Federações é disputada em formato coletivo, com atletas representando suas federações estaduais em diversas categorias. Cada resultado soma pontos para o ranking estadual até a definição do campeão nacional. O evento é um dos mais relevantes do calendário brasileiro e reforça o protagonismo do país no cenário mundial do beach tennis.
Com trajetórias paralelas e influências mútuas, Matheus e Gabriel chegam ao torneio embalados por resultados expressivos e pela expectativa de representar Jundiaí e seus estados com protagonismo na competição mais importante da modalidade.