17 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CAMPEONATO ESTADUAL

GM de Jundiaí empata em jogo dramático e ainda sonha com a vaga

Por Fábio Estevan | Esportes
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Jundiaí tem ainda duas partidas para buscar sua classificação
Jundiaí tem ainda duas partidas para buscar sua classificação

A Guarda Municipal de Jundiaí empatou em 2 a 2 contra a GM de Rio Claro, neste final de semana, em partida valida pelo Campeonato Estadual das Guardas Municipais. O jogo foi disputado na casa do adversário.

A confronto teve contornos dramáticos para a equipe de jundiaiense, que logo no início teve um jogador expulso e, pouco depois, viu o adversário abrir o placar.

Quando se pensou que a 'vaca ia para o brejo', um pênalti colocou Jundiaí no jogo novamente; o GM Pig cobrou e deixou tudo igual, ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa os adversários se fizeram valer mais uma vez da vantagem numérica em campo e fizeram 2 a 1.

Com o resultado, a vaca caminhava para o brejo novamente, até que o GM Fábio empatou.

O resultado de 2 a 2 deixou a Guarda de Jundiaí na quarta colocação da classificação e ainda em condições de brigar pela vaga à próxima fase. Ainda restam duas rodadas.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários