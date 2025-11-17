A Guarda Municipal de Jundiaí empatou em 2 a 2 contra a GM de Rio Claro, neste final de semana, em partida valida pelo Campeonato Estadual das Guardas Municipais. O jogo foi disputado na casa do adversário.
A confronto teve contornos dramáticos para a equipe de jundiaiense, que logo no início teve um jogador expulso e, pouco depois, viu o adversário abrir o placar.
Quando se pensou que a 'vaca ia para o brejo', um pênalti colocou Jundiaí no jogo novamente; o GM Pig cobrou e deixou tudo igual, ainda no primeiro tempo.
Na segunda etapa os adversários se fizeram valer mais uma vez da vantagem numérica em campo e fizeram 2 a 1.
Com o resultado, a vaca caminhava para o brejo novamente, até que o GM Fábio empatou.
O resultado de 2 a 2 deixou a Guarda de Jundiaí na quarta colocação da classificação e ainda em condições de brigar pela vaga à próxima fase. Ainda restam duas rodadas.