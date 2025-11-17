Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por policiais militares neste domingo (16), na Vila Mafalda, em Jundiaí, suspeito de tentar matar a esposa, de 34, a facadas. Ela levou três golpes, sendo no pescoço, tórax e braço, e foi internada em estado grave, socorrida pelo próprio pai, de 61 anos. Por estar incomunicável em razão de seu estado de saúde, ela não pode prestar depoimento. O marido, porém, ao confessar o crime, alegou apenas que a esfaqueou por estar drogado.

Eles estavam em casa, na presença do filho do casal, quando por razões a serem apuradas, ele a esfaqueou, causando sangramento intenso. O pai da vítima, que mora em outro local, foi quem veio ao seu socorro e a levou ao hospital. A PM soube do caso através do próprio hospital, que fez o acionamento ao tomar conhecimento do crime.

Uma equipe foi enviada e os militares colheram com o pai da vítima as características do marido, informações estas que foram repassadas a equipes em patrulhamento. Pouco tempo depois o marido foi localizado bem próximo ao local do crime e foi detido.