17 de novembro de 2025
EM JUNDIAÍ

Mulher é esfaqueada e marido é preso por tentativa de feminicídio

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
JORNAL DE JUNDIAÍ
Os PMs o prenderam próximo à residência do casal, onde ocorreu o crime
Os PMs o prenderam próximo à residência do casal, onde ocorreu o crime

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por policiais militares neste domingo (16), na Vila Mafalda, em Jundiaí, suspeito de tentar matar a esposa, de 34, a facadas. Ela levou três golpes, sendo no pescoço, tórax e braço, e foi internada em estado grave, socorrida pelo próprio pai, de 61 anos. Por estar incomunicável em razão de seu estado de saúde, ela não pode prestar depoimento. O marido, porém, ao confessar o crime, alegou apenas que a esfaqueou por estar drogado.

Eles estavam em casa, na presença do filho do casal, quando por razões a serem apuradas, ele a esfaqueou, causando sangramento intenso. O pai da vítima, que mora em outro local, foi quem veio ao seu socorro e a levou ao hospital. A PM soube do caso através do próprio hospital, que fez o acionamento ao tomar conhecimento do crime.

Uma equipe foi enviada e os militares colheram com o pai da vítima as características do marido, informações estas que foram repassadas a equipes em patrulhamento. Pouco tempo depois o marido foi localizado bem próximo ao local do crime e foi detido.

Conduzido ao Plantão Policial, ele prestou depoimento, confessou o esfaqueamento e alegou que o fez por estar sob efeito de drogas.

O delegado plantonista determinou sua prisão em flagrante por tentativa de feminicídio e representou pela prisão preventiva.

A vítima, segundo apurou a reportagem, tinha medida protetiva contra o marido por conta de situação anterior de violência doméstica. Porém, segundo o pai dela, eles haviam reatado o relacionamento, tendo ela permitido seu retorno ao lar - esta informação ainda será apurada pela Polícia Civil durante as investigações.

