Com uma série de atividades intersetoriais que envolvem diversas secretarias municipais, a Prefeitura de Jundiaí realiza uma programação diversificada para comemorar os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, campanha mundial que mobiliza governos e a sociedade civil em ações de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência de gênero.

A programação inclui rodas de conversa, oficinas, palestras, formações e ações comunitárias, com o objetivo de promover a reflexão e fortalecer a rede de proteção e apoio às mulheres. As atividades serão realizadas em equipamentos públicos de várias regiões da cidade e contam com a participação de diferentes setores da administração municipal, como Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte, Cultura, Segurança Pública e Direitos Humanos.

Segundo a assessora de Políticas para as Mulheres, Maria Aparecida Carlos, o engajamento das diferentes secretarias reforça o compromisso de Jundiaí com a promoção da equidade de gênero e o enfrentamento das violências que afetam a vida das mulheres. “Os 16 Dias de Ativismo são uma oportunidade de sensibilizar a população e fortalecer o trabalho conjunto entre o poder público e a sociedade. Quando todas as áreas do governo se unem, conseguimos atuar de forma mais efetiva na prevenção e no acolhimento, promovendo políticas que garantam dignidade e segurança para todas as mulheres”, destacou Maria Aparecida.