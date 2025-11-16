Com uma série de atividades intersetoriais que envolvem diversas secretarias municipais, a Prefeitura de Jundiaí realiza uma programação diversificada para comemorar os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, campanha mundial que mobiliza governos e a sociedade civil em ações de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência de gênero.
A programação inclui rodas de conversa, oficinas, palestras, formações e ações comunitárias, com o objetivo de promover a reflexão e fortalecer a rede de proteção e apoio às mulheres. As atividades serão realizadas em equipamentos públicos de várias regiões da cidade e contam com a participação de diferentes setores da administração municipal, como Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte, Cultura, Segurança Pública e Direitos Humanos.
Segundo a assessora de Políticas para as Mulheres, Maria Aparecida Carlos, o engajamento das diferentes secretarias reforça o compromisso de Jundiaí com a promoção da equidade de gênero e o enfrentamento das violências que afetam a vida das mulheres. “Os 16 Dias de Ativismo são uma oportunidade de sensibilizar a população e fortalecer o trabalho conjunto entre o poder público e a sociedade. Quando todas as áreas do governo se unem, conseguimos atuar de forma mais efetiva na prevenção e no acolhimento, promovendo políticas que garantam dignidade e segurança para todas as mulheres”, destacou Maria Aparecida.
A diretora do Núcleo de Articulação de Direitos Humanos, Kelsilene França Ribeiro, ressalta que a campanha simboliza uma luta global que também se reflete nas ações locais. “A mobilização é um chamado à ação. Falar sobre violência contra a mulher é essencial para desconstruir padrões culturais, garantir direitos e ampliar o acesso à informação. Em Jundiaí, essa mobilização se traduz em políticas públicas concretas e em uma rede de apoio fortalecida, que acolhe e orienta as mulheres em situação de vulnerabilidade”, afirmou Kelsilene.