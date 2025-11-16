A primeira semana da COP30 foi marcada por impasses entre países ricos e em desenvolvimento sobre a inclusão de novos temas na agenda oficial. Enquanto isso, propostas brasileiras avançaram de forma desigual: o roteiro para o fim dos combustíveis fósseis ganhou apoio, mas o plano de mobilizar US$ 1,3 trilhão anuais em financiamento climático encontrou forte resistência.

As discussões sobre quatro itens que buscavam entrar na agenda – incluindo financiamento aos países mais pobres – se estenderam até sábado (15). Diante do impasse, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, decidiu transformar os temas em três frentes de reflexão para a segunda semana: o aniversário do Acordo de Paris, implementação das negociações e ações diante da urgência climática.

O conflito central envolve a relutância de países ricos em discutir tópicos que podem aumentar suas responsabilidades, enquanto tentam incluir temas que desagradam as nações em desenvolvimento. Entre os pontos mais sensíveis está o financiamento climático, que pressiona economias desenvolvidas a ampliar contribuições, e as medidas unilaterais de comércio, como a taxação de carbono da União Europeia contestada por China e Índia.