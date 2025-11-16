A primeira semana da COP30 foi marcada por impasses entre países ricos e em desenvolvimento sobre a inclusão de novos temas na agenda oficial. Enquanto isso, propostas brasileiras avançaram de forma desigual: o roteiro para o fim dos combustíveis fósseis ganhou apoio, mas o plano de mobilizar US$ 1,3 trilhão anuais em financiamento climático encontrou forte resistência.
As discussões sobre quatro itens que buscavam entrar na agenda – incluindo financiamento aos países mais pobres – se estenderam até sábado (15). Diante do impasse, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, decidiu transformar os temas em três frentes de reflexão para a segunda semana: o aniversário do Acordo de Paris, implementação das negociações e ações diante da urgência climática.
O conflito central envolve a relutância de países ricos em discutir tópicos que podem aumentar suas responsabilidades, enquanto tentam incluir temas que desagradam as nações em desenvolvimento. Entre os pontos mais sensíveis está o financiamento climático, que pressiona economias desenvolvidas a ampliar contribuições, e as medidas unilaterais de comércio, como a taxação de carbono da União Europeia contestada por China e Índia.
Em paralelo, países europeus querem revisar metas ambientais nacionais (NDCs), propondo maior ambição global — medida vista com cautela por países que defendem autonomia sobre seus compromissos. Apesar das tensões, diplomatas avaliam que a nova abordagem reduz atritos e mantém o diálogo, inclusive sobre o tema da transparência, ainda travado por falta de padrões claros nos relatórios.
Nos bastidores, um dos avanços mais significativos foi a articulação de um mecanismo de transição justa, apoiado por China e outros 77 países. A proposta busca garantir que a descarbonização gere inclusão social e proteção no mercado de trabalho, embora ainda haja divergências sobre sua operacionalização e métricas.
A CEO da COP30, Ana Toni, afirmou que houve progresso em temas como finanças e adaptação, o que permitirá que a segunda semana avance em pautas políticas estratégicas, como impactos socioeconômicos, redução de emissões e tecnologia. Para ela, os debates iniciais abriram espaço para discussões mais profundas entre ministros. "Diversos assuntos avançaram realmente muito e já há textos sobre os itens, mostrando a velocidade das negociações. Nós celebramos isso", diz
Nas discussões paralelas, o roteiro para eliminação dos combustíveis fósseis recebeu apoio de países europeus. Já o plano para levantar US$ 1,3 trilhão anuais dividiu delegações: Japão rejeitou o documento por não estar no mandato da COP, e a China manifestou cautela. Em contraste, Noruega, Reino Unido e União Europeia declararam apoio e sugeriram mecanismos de acompanhamento da implementação.