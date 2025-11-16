O time Sub-11 de futsal do Clube Jundiaiense conquistou mais uma vitória convincente neste domingo, ao derrotar o IPE Clube, de São Paulo, por 4 a 1, em partida válida pelo campeonato SindiClube. O resultado mantém a equipe na disputa direta pelo bicampeonato e reforça seu favoritismo na competição.

Desde o apito inicial, o Clube Jundiaiense mostrou superioridade técnica e entrosamento. A equipe dominou o ritmo da partida, criou boas jogadas ofensivas e soube controlar o adversário, garantindo uma atuação sólida do início ao fim.

A boa fase é fruto do trabalho intensivo dos atletas e da comissão técnica, além do apoio constante das famílias e da torcida, que acompanha o time em cada rodada.