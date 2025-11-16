16 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
OPERAÇÕES COM CÃES

Guarda Municipal recupera tratores avaliados em R$ 1 milhão

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
DIVULGAÇÃO
Várias equipes foram para o local, supervisionadas pelo subinspetor Cristiano, e localizaram as máquinas
Várias equipes foram para o local, supervisionadas pelo subinspetor Cristiano, e localizaram as máquinas

Guardas municipais de Operações com Cães, de Jundiaí, recuperaram na manhã deste domingo (16), em uma área de mata na divisa com Louveira, duas retroescavadeiras avaliadas em R$ 1 milhão, que haviam sido roubadas em Campinas.

A GM de Jundiaí recebeu informações de uma empresa de terraplanagem, de Campinas, de que os dois veículos roubados em uma área de mata.

Várias equipes foram para o local, supervisionadas pelo subinspetor Cristiano, e localizaram as máquinas.

O caso foi registrado no Plantão Policial e será investigado pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários