Guardas municipais de Operações com Cães, de Jundiaí, recuperaram na manhã deste domingo (16), em uma área de mata na divisa com Louveira, duas retroescavadeiras avaliadas em R$ 1 milhão, que haviam sido roubadas em Campinas.

A GM de Jundiaí recebeu informações de uma empresa de terraplanagem, de Campinas, de que os dois veículos roubados em uma área de mata.

Várias equipes foram para o local, supervisionadas pelo subinspetor Cristiano, e localizaram as máquinas.