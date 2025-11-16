Guardas municipais de Operações com Cães apreenderam 450 porções de drogas em uma área de mata no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, neste sábado (15). Ninguém foi preso.
Os GMs Júlio, Williams e Chagas, supervisionados pelo subinspetor Cristiano, faziam patrulhamento pela estrada municipal do Varjão, quando se depararam com um traficante na biqueira.
O criminoso correu para uma área de mata e conseguiu fugir.
O cão farejador Darra foi colocado em ação e localizou uma sacola, escondida em meio a alguns paletes, contendo centenas de porções de drogas.
O entorpecente foi apresentado no Plantão Policial para posterior investigação da Polícia Civil.