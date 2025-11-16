16 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Operações com Cães apreende 450 porções de drogas

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
DIVULGAÇÃO
O cão farejador Darra foi colocado em ação e localizou uma sacola
O cão farejador Darra foi colocado em ação e localizou uma sacola

Guardas municipais de Operações com Cães apreenderam 450 porções de drogas em uma área de mata no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, neste sábado (15). Ninguém foi preso.

Os GMs Júlio, Williams e Chagas, supervisionados pelo subinspetor Cristiano, faziam patrulhamento pela estrada municipal do Varjão, quando se depararam com um traficante na biqueira.

O criminoso correu para uma área de mata e conseguiu fugir.

O cão farejador Darra foi colocado em ação e localizou uma sacola, escondida em meio a alguns paletes, contendo centenas de porções de drogas.

O entorpecente foi apresentado no Plantão Policial para posterior investigação da Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários