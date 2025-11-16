Jundiaí registrou, neste ano, 154 acidentes e um óbito envolvendo animais peçonhetos, como escorpiões, serpentes, abelhas, lagartas e aranhas. Os dados são do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (Nies), do Governo do Estado de São Paulo, atualizado na última sexta-feira (14).

ESCORPIÃO

Só com escorpiões, foram 105 acidentes no município neste ano. Desse total, 102 foram classificados como leves, dois como moderados e um como caso de gravidade ignorada. Não houve óbitos.