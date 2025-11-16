Um homem foi preso na Zona Rural de Cabreúva neste sábado (15), após usar o filho de 3 anos como escudo humano em trocar tiros contra guardas municipais, em frente ao seu sítio. Os agentes tentavam conversar com ele sobre denúncia recebida de perigo iminente para o garoto, que estava com o pai, sobre um cavalo, correndo muito e sem qualquer tipo de proteção. Em momento oportuno, um dos GMs chegou a fazer disparos de fuzil contra o pai. Apesar da situação perigosa, ninguém ficou ferido. Ao chegar em casa, esposa do homem armado conseguiu convencê-lo a se entregar.

Uma conselheira tutelar que passava pela área rural notou um homem bastante bêbado, sobre um cavalo e correndo muito, acompanhado de uma criança muito pequena.

Ela acionou a Guarda Municipal, que enviou uma equipe. Quando localizaram localizaram o alvo da averiguação, este pegou o menino pelos braços e correu para dentro de casa. Ao sair, já estava armado com uma espingarda calibre 36 e, usando o filho escudo, passou a fazer seguidos disparos contra os GMs - foram pelo menos três tiros, fazendo com que os guardas buscassem abrigo.