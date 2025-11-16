16 de novembro de 2025
Homem usa filho de escudo em troca de tiros e acaba preso pela GM

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 2 min
Muita tensão, gritaria e tentativa de negociação, tudo isso com o filho assustado, nos braços do pai armado

Um homem foi preso na Zona Rural de Cabreúva neste sábado (15), após usar o filho de 3 anos como escudo humano em trocar tiros contra guardas municipais, em frente ao seu sítio. Os agentes tentavam conversar com ele sobre denúncia recebida de perigo iminente para o garoto, que estava com o pai, sobre um cavalo, correndo muito e sem qualquer tipo de proteção. Em momento oportuno, um dos GMs chegou a fazer disparos de fuzil contra o pai. Apesar da situação perigosa, ninguém ficou ferido. Ao chegar em casa, esposa do homem armado conseguiu convencê-lo a se entregar.

Uma conselheira tutelar que passava pela área rural notou um homem bastante bêbado, sobre um cavalo e correndo muito, acompanhado de uma criança muito pequena.

Ela acionou a Guarda Municipal, que enviou uma equipe. Quando localizaram localizaram o alvo da averiguação, este pegou o menino pelos braços e correu para dentro de casa. Ao sair, já estava armado com uma espingarda calibre 36 e, usando o filho escudo, passou a fazer seguidos disparos contra os GMs - foram pelo menos três tiros, fazendo com que os guardas buscassem abrigo.

Muita tensão, gritaria e tentativa de negociação, tudo isso com o filho assustado, nos braços do pai armado, que estava sob mira das armas dos guardas. Em dado momento, em que ele apontava a espingarda para os GMs, mas que o garoto não estava na linha de tiro, os GMs fizeram pelo menos dois disparos de fuzil, sem contudo acertá-lo.

Em seguida, chegou ao local a esposa do atirador, que passou a implorar e negociar com o marido a sua rendição. Ele foi persuasiva o suficiente e, alguns minutos depois, o marido soltou a criança e se entregou.

Por estar alcoolizado e arredio, foi necessário força física e imobilização para algemá-lo.

Conduzido ao Plantão Policial, ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio (contra os GMs), disparo de arma de fogo, posse irregular de armamento e resistência qualificada (por ter usado o filho como escudo).

A criança foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar.

