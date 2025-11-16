16 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
ASSASSINATO

Homem é morto a facadas na Estrada Municipal do Varjão

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
IMAGEM ILUSTRATIVA
O suspeito foi detido sem resistência e confessou o crime
Um homem foi assassinado na noite deste sábado (15), com golpes de faca na região do tórax, na Estrada Municipal do Varjão. O suspeito do homicídio foi preso por policiais da Força Tática, em Itupeva.

A Polícia Militar foi acionada após a vítima ser encontrada caída na via pública, gravemente ferida. Ele foi socorrido por populares e levado até a UPA Vetor Oeste, onde chegou em estado crítico e não resistiu aos ferimentos.

No local do crime, equipes localizaram a faca usada no ataque, além de outros objetivos que poderiam pertencer ao autor do crime. Com essas informações, a PM levantou possíveis endereços do suspeito.

As equipes da Força Tática localizaram uma motocicleta com as características citadas por testemunhas e avistaram o suspeito dentro da casa. Ele foi detido sem resistência e confessou o crime. Segundo relatou à polícia, esfaqueou a vítima após uma discussão, afirmando ter sido ofendido.

Ele foi detido e encaminhado à delegacia de Jundiaí, onde a ocorrência foi registrada como homicídio consumado. A faca e os demais objetos recolhidos no local foram apreendidos. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

Com informações do POP TV

