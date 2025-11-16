Um homem foi assassinado na noite deste sábado (15), com golpes de faca na região do tórax, na Estrada Municipal do Varjão. O suspeito do homicídio foi preso por policiais da Força Tática, em Itupeva.

A Polícia Militar foi acionada após a vítima ser encontrada caída na via pública, gravemente ferida. Ele foi socorrido por populares e levado até a UPA Vetor Oeste, onde chegou em estado crítico e não resistiu aos ferimentos.

No local do crime, equipes localizaram a faca usada no ataque, além de outros objetivos que poderiam pertencer ao autor do crime. Com essas informações, a PM levantou possíveis endereços do suspeito.