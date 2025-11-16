A Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante dez pessoas, na sexta-feira (14), por falsificação de bebidas alcoólicas em Itu, no interior paulista. A ação ainda recolheu diversas garrafas adulteradas, rótulos, tampas e outros materiais utilizados no esquema criminoso.

As investigações da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Sorocaba tiveram início após a informação de que uma associação criminosa estaria utilizando um galpão, no bairro Jardim Paraíso para a adulteração de bebidas. O grupo adquiria bebidas de baixo custo e aplicava rótulos e tampas de marcas mais caras para, em seguida, revendê-las aos consumidores.

Durante a operação, as equipes flagraram a chegada de um caminhão com uma carga que seria adulterada. Dentro do galpão, foram encontradas diversas garrafas já falsificadas, além de grande quantidade de rótulos, tampas e outros materiais utilizados no esquema.