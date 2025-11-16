16 de novembro de 2025
Logo Sampi
EM ITU

Polícia Civil desarticula esquema de falsificação de bebidas

Por Redação | AGÊNCIA SP
| Tempo de leitura: 1 min
DIVULGAÇÃO
Durante a operação, as equipes flagraram a chegada de um caminhão com uma carga que seria adulterada
A Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante dez pessoas, na sexta-feira (14), por falsificação de bebidas alcoólicas em Itu, no interior paulista. A ação ainda recolheu diversas garrafas adulteradas, rótulos, tampas e outros materiais utilizados no esquema criminoso.

As investigações da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Sorocaba tiveram início após a informação de que uma associação criminosa estaria utilizando um galpão, no bairro Jardim Paraíso para a adulteração de bebidas. O grupo adquiria bebidas de baixo custo e aplicava rótulos e tampas de marcas mais caras para, em seguida, revendê-las aos consumidores.

Durante a operação, as equipes flagraram a chegada de um caminhão com uma carga que seria adulterada. Dentro do galpão, foram encontradas diversas garrafas já falsificadas, além de grande quantidade de rótulos, tampas e outros materiais utilizados no esquema.

No total, dez suspeitos foram presos em flagrante. Eles responderão pelos crimes de associação criminosa, uso ilícito de marcas e adulteração de produtos, previstos na Lei de Propriedade Industrial, além dos crimes contra o Código de Defesa do Consumidor.

As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender outros integrantes do grupo. Os presos seguem à disposição da Justiça.

Comentários