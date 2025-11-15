Milhões de estudantes vivem a contagem regressiva para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A prova, que será aplicada neste domingo (16) à tarde, reúne 90 questões — 45 de Matemática e 45 de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia).
Especialistas reforçam que a reta final não é o momento de tentar aprender novos conteúdos, mas sim de desacelerar. A recomendação é clara: pausar os estudos, organizar o deslocamento até o local de prova e separar com antecedência tudo o que será levado para a sala.
Hoje é dia dos candidatos separarem pelo menos duas canetas pretas de material transparente, o documento oficial e original com foto e se planejarem para chegar com tranquilidade ao local de prova, o mesmo do primeiro dia de provas.
O objetivo é evitar qualquer tipo de imprevisto ou ter tempo suficiente para solucionar possíveis problemas de última hora. É recomendável também levar o Cartão de Confirmação de Inscrição impresso. O documento tem o endereço e o número certo da sala de prova. O candidato também deve ensacar lanches leves e práticos e garrafa de água em material transparente, sem rótulo, para se hidratar.
Nesta véspera do Enem, os participantes devem confirmar o tempo de deslocamento até o local da prova e calcular uma boa margem de segurança, afinal, os portões serão fechados pontualmente às 13 horas, no horário de Brasília, em todos os locais de prova do país. Portanto, a orientação é chegar cedo!