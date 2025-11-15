Milhões de estudantes vivem a contagem regressiva para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A prova, que será aplicada neste domingo (16) à tarde, reúne 90 questões — 45 de Matemática e 45 de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia).

Especialistas reforçam que a reta final não é o momento de tentar aprender novos conteúdos, mas sim de desacelerar. A recomendação é clara: pausar os estudos, organizar o deslocamento até o local de prova e separar com antecedência tudo o que será levado para a sala.

Hoje é dia dos candidatos separarem pelo menos duas canetas pretas de material transparente, o documento oficial e original com foto e se planejarem para chegar com tranquilidade ao local de prova, o mesmo do primeiro dia de provas.