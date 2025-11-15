Um grave acidente interrompeu uma partida de futebol amistosa na tarde deste sábado (15) no campo do Clube Caxambu, em Jundiaí. Um policial militar do 11º Batalhão, que jogava durante seu horário de folga, colidiu violentamente com o árbitro da partida em uma disputa de bola.

O impacto, registrado como choque “cabeça com cabeça”, deixou o policial desacordado por aproximadamente 20 minutos. A gravidade da ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, socorristas e o helicóptero Águia, que pousou no campo para prestar os primeiros atendimentos. Enquanto aguardavam o resgate aéreo, colegas de farda iniciaram manobras de reanimação, incluindo massagens cardíacas.

De acordo com informações preliminares, o policial foi transferido em estado grave para um hospital em Campinas.