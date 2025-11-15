A Prefeitura de Jundiaí realizou mais uma ação de limpeza e desobstrução do programa “Operação contra Enchentes”. Desta vez os trabalhos foram realizados no bairro Novo Horizonte, com o objetivo de minimizar os impactos das chuvas de verão. As equipes dos Departamentos de Infraestrutura Urbana e de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) executaram serviços de limpeza de bocas de lobo, hidrojateamento e desassoreamento de córregos na região.

Os trabalhos se concentraram principalmente ao longo de toda a Estrada Municipal do Varjão, onde foram realizadas intervenções para garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem e ampliar a vazão dos cursos d’água.

De acordo com o secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra, a limpeza das bocas de lobo é essencial para evitar alagamentos e garantir a eficiência da rede de escoamento de água. “A remoção de lixo acumulado impede a obstrução do fluxo da água da chuva, permitindo o bom funcionamento do sistema de drenagem e reduzindo os riscos de enchentes”, destacou Jeferson.