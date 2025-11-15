15 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
OPERAÇÃO

Jundiaí faz ações de prevenção a enchentes no Novo Horizonte

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
DIVULGAÇÃO / PMJ
O objetivo é minimizar os impactos das chuvas de verão
O objetivo é minimizar os impactos das chuvas de verão

A Prefeitura de Jundiaí realizou mais uma ação de limpeza e desobstrução do programa “Operação contra Enchentes”. Desta vez os trabalhos foram realizados no bairro Novo Horizonte, com o objetivo de minimizar os impactos das chuvas de verão. As equipes dos Departamentos de Infraestrutura Urbana e de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) executaram serviços de limpeza de bocas de lobo, hidrojateamento e desassoreamento de córregos na região.

Os trabalhos se concentraram principalmente ao longo de toda a Estrada Municipal do Varjão, onde foram realizadas intervenções para garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem e ampliar a vazão dos cursos d’água.

De acordo com o secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra, a limpeza das bocas de lobo é essencial para evitar alagamentos e garantir a eficiência da rede de escoamento de água. “A remoção de lixo acumulado impede a obstrução do fluxo da água da chuva, permitindo o bom funcionamento do sistema de drenagem e reduzindo os riscos de enchentes”, destacou Jeferson.

O desassoreamento também é uma das principais ações preventivas. “Esse serviço tem como objetivo retirar os resíduos acumulados no fundo dos córregos. O desassoreamento do leito dos canais permite uma melhor circulação da água e aumenta a capacidade de vazão até o rio Jundiaí”, explicou o secretário.

Desde o início do ano, a Prefeitura de Jundiaí vem intensificando as ações de limpeza e manutenção do sistema de drenagem em todas as regiões da cidade, incluindo a zona rural.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários