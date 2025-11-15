Um casal foi flagrado pelas equipes especializadas ROMU e GOC da Guarda Municipal de Itatiba desmontando um veículo com aparência de novo, em um terreno próximo ao Jardim das Nações, em Itatiba.

Os guardas foram informados por populares sobre a situação e abordaram o casal, que ainda estava próximo do veículo. Após consultar os dados do automóvel, foi constatado que as placas eram de outro veículo, porém a numeração do chassi acusou ser produto de furto do dia anterior.

Questionado, um dos suspeitos confessou ter comprado o veículo por R$ 1 mil, valor irrisório comparado ao valor de tabela, em torno de R$ 40 mil.